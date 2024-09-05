2024.09.05 07:19

В Вильнюсе под троллейбусом была зажата девушка, ее освободили пожарные-спасатели

 
ru.DELFI.lt
Mergina pateko po troleibusu
Mergina pateko po troleibusu
ФОТО: Delfi koliažas

В среду поздно вечером в центре Вильнюса произошло несчастье – под троллейбус попала девушка.

По данным полиции Вильнюсского округа, ДТП произошло на улице Й.Лелевеля, около площади им. Винцаса Кудирки, рядом с правительством.

В 23.03 ч. поступило сообщение о том, что под троллейбус попала молодая женщина. Она была зажата под транспортным средством. Пострадавшую освободили пожарные. Девушка была в сознании, она получила многочисленные травмы. Девушку доставили в Республиканскую вильнюсскую университетскую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии