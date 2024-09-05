В Вильнюсе под троллейбусом была зажата девушка, ее освободили пожарные-спасатели

По данным полиции Вильнюсского округа, ДТП произошло на улице Й.Лелевеля, около площади им. Винцаса Кудирки, рядом с правительством.

В 23.03 ч. поступило сообщение о том, что под троллейбус попала молодая женщина. Она была зажата под транспортным средством. Пострадавшую освободили пожарные. Девушка была в сознании, она получила многочисленные травмы. Девушку доставили в Республиканскую вильнюсскую университетскую больницу.