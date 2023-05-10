В Вильнюсе под машину попал ребенок, которого мама привезла в школу

Несчастье произошло в 8.45 ч. на перекрестке ул. Швитригайлос и Т.Шевченкос. Автомобиль VW сбил 12-летнего мальчика.

Машина задним колесом наехала на ноги ребенку. Мать пострадавшего рассказала полиции, что привезла сына и высадила его около перекрестка. Она проехала немного вперед и увидела в зеркало, что на том месте, где она оставила сына, произошло ДТП.

Женщина вернулась и увидела, что пострадавший - ее сын, на него наехал автомобиль VW T-Rock. Водитель (1957 г.р.) авто сказала, что поворачивала направо с ул. Т.Шевченкос на ул. Швитригайлос, пропустила всех пешеходов. Когда она выехала на ул. Швитригайлос в 25 м от перехода на дорогу выбежал ребенок и врезался в автомобиль.

Водитель VW сразу остановилась, она была трезвой. Пожарные-спасатели подняли ее автомобиль и передали пострадавшего врачам скорой помощи. Его увезли в Сантаришкскую клику.