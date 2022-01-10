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10 января, в 16.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, под машину попал 14-летний подросток, который ехал на скейтборде.
В Вильнюсе под машину попал подросток на скейтборде
© DELFI

По словам очевидцев, ребенок выехал на дорогу на красный свет. Полиция еще проверит записи видеорегистратора проезжавшего в то время в этом месте автобуса. Мальчика сбил автомобиль VW Vento.

Очевидцы рассказали, что удар был очень сильным. Разбито ветровое стекло автомобиля. К счастью, мальчик выжил. н получил травмы, поэтому скорая увезла его в больницу.

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