В Вильнюсе под машину попал подросток на скейтборде

По словам очевидцев, ребенок выехал на дорогу на красный свет. Полиция еще проверит записи видеорегистратора проезжавшего в то время в этом месте автобуса. Мальчика сбил автомобиль VW Vento.
Очевидцы рассказали, что удар был очень сильным. Разбито ветровое стекло автомобиля. К счастью, мальчик выжил. н получил травмы, поэтому скорая увезла его в больницу.
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