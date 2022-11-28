В Вильнюсе под лед провалился человек, ведется спасательная операция

Сообщение о несчастье поступило в 10.37 ч. по номеру 112.
Звонивший сказал, что под лед на озере Алсас (Вильнюс, ул. Гульбинелю) провалился человек.
По данным полиции, звонивший сказал, что видит в воде, видимо, провалившегося под лед человека. Он заметил, что на берегу лежат оставленные этим человеком вещи.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой.
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