В Вильнюсе под лед провалился человек, ведется спасательная операция

Сообщение о несчастье поступило в 10.37 ч. по номеру 112.

Звонивший сказал, что под лед на озере Алсас (Вильнюс, ул. Гульбинелю) провалился человек.

По данным полиции, звонивший сказал, что видит в воде, видимо, провалившегося под лед человека. Он заметил, что на берегу лежат оставленные этим человеком вещи.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой.