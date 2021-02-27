aA
27 февраля, в 13.42 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, около ул. Мяшкярётою, под лед на реке Нерис провалился мужчина. Вскоре сообщили, что под лед провалился велотренер Вайдас Римкус.
В Вильнюсе под лед на реке Нерис провалился известный тренер
© DELFI / Orestas Gurevičius

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По данным пожарных, на льду были два человека - мужчина и женщина. Женщине удалось выбраться из воды. Ее передали в руки подоспевших врачей.

Провалившегося под лед мужчину ищут пожарные-спасатели.

Пара гуляла с собакой, которая первая провалилась под лед. Мужчина и женщина бросились ей на помощь. Оба они также провалились под лед. Женщине удалось выбраться, а мужчину и собаку течение унесло под лед.

Римкуса (1977 г.р.) до сих пор не нашли.

Община спортсменов выражает соболезнования его семье.

Vaidas Rimkus
Vaidas Rimkus
© Organizatorių nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kęstutis Gečas

Специалист оценил коммуникацию литовских властей в вопросе карантина: плохо, что жителям не дали никакой надежды (38)

Карантин в Литве продолжается, однако до сих пор нет...

Edita Tamošiūnaitė, Remigijus Šimašius Valdemar Urban Michal Mackevič ir Zbignev Jedinskij Robert Duchnevič Anžejus Pukšto Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish

Всеобщая перепись населения Литвы как камень преткновения: как считать, чтобы посчитать? (26)

В начале этого года в Литве официально стартовала...

Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе

В Вильнюсе почтили память Бориса Немцова - у посольства РФ прошел митинг (84)

В субботу в Вильнюсе прошел митинг памяти Бориса...

Покупатель квартиры у компании Hanner столкнулась с вызовом: лифт включим после доказательства, что в квартире сделан ремонт (8)

Жители, покупающие квартиры в многоквартирных домах,...

Премьер-министр Литвы осторожно оценивает прогнозы президента в вопросе вакцинации (42)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осторожно...