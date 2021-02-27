В Вильнюсе под лед на реке Нерис провалился известный тренер

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По данным пожарных, на льду были два человека - мужчина и женщина. Женщине удалось выбраться из воды. Ее передали в руки подоспевших врачей.

Провалившегося под лед мужчину ищут пожарные-спасатели.

Пара гуляла с собакой, которая первая провалилась под лед. Мужчина и женщина бросились ей на помощь. Оба они также провалились под лед. Женщине удалось выбраться, а мужчину и собаку течение унесло под лед.

Римкуса (1977 г.р.) до сих пор не нашли.

Община спортсменов выражает соболезнования его семье.