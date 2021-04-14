В Вильнюсе под колесами автомобиля погиб 18-летний юноша

13 апреля, в 22.12 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, у пешеходного перехода, легковой автомобиль Volvo, которым управлял 24-летний молодой человек, насмерть сбил 18-летнего юношу.
Во время ДТП пострадал и водитель, врачи скорой помощи увезли его в больницу.
Очевидец происшествия рассказал, что 18-летний бежал через дорогу на красный свет, а водитель ехал через перекресток, когда зеленый уже мигал.
Свидетели происшествия говорят, что автомобиль мог ехать на скорости выше допустимой.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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