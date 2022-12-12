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В столице, на ул. Юстинишкю, под автобус попал 10-летний ребенок.
В 14 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, на остановке "Медейнос", под автобус попал 10-летний ребенок.
Сообщается, что ребенок в сознании. Позже сообщили, что автобус не только сбил ребенка, но и наехал на него.
Ребенка из-под автобуса достали и передали в руки врачей еще до приезда пожарных-спасателей.
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