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В среду вечером в Вильнюсе по делу о беспорядках у парламента задержан Антанас Кандротас-Целофанас. Эту информацию Delfi подтвердил пресс-секетарь Департамента полиции Рамунас Матонис. Он задержан по делу о беспорядках у парламента 10 августа этого года.
Antanas Kandrotas
Antanas Kandrotas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Напомним, что митинг 10 августа завершился беспорядками. Начато расследование. Подозрения предъявлены 30 лицам, в деле 21 пострадавший.

"Меня попросили информировать о том, что 8 сентября 2021 года, в 19 ч. в Вильнюсе был остановлен автомобиль Антанаса Кандротаса, водитель был задержан. Пока ему никакие обвинения не предъявлены. Его просто вытащили из авто и задержали.

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Автомобиль конфискован. По неподтвержденным данным, в машине были члены его семьи – жена и двое детей, дети несовершеннолетние. Семья лишилась транспортного средства. Сейчас они думают, как вернуться в Каунас", – сообщалось в фейсбуке на странице Knygnešys Patreon.

Delfi напоминает, что Кандротас в 2020 году с "Союзом борцов за Литву" Витаутаса Шустаускаса пытался попасть в сейм. Однако партия не внесла залог и не была зарегистрирована.

Позже Целофанас создал несколько серий передачи "Денежный порядок", в которой обсуждал с Артурасом Орлаускасом актуальные политические вопросы. Они критиковали карантин, движение ЛГБТ, СМИ и высказывали сомнения в связи с опасностью коронавируса.

Кандротас был активным участником "Большого марша в защиту семей" в парке Вингис, постоянно его рекламировал, а в день марша вел прямую трансляцию. Официально он был одним из информационных спонсоров марша, но сейчас его организаторы заявляют, что ничего общего с Целофанасом не имеют.

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