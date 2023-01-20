Полиция информировала, что в 12.27 ч. поступила сообщение, о том, что к водителю перевернувшегося трактора подошел водитель остановившейся рядом машины и стал насмехаться над ним.
Выяснилось, что тракторист перевернулся, когда вышеупомянутый автомобиль создал аварийную ситуацию. Тогда рабочий решил вызвать полицию на насмехавшегося над ним водителя.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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