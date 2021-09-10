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По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, то в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Rafael Achmedov

О несчастье сообщили в 22.16 ч. по номеру 112. По предварительным данным, автомобиль перевернулся у здания номер 219 на ул. Укмергес, возможно, пострадала женщина.

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