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По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, то в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль.
О несчастье сообщили в 22.16 ч. по номеру 112. По предварительным данным, автомобиль перевернулся у здания номер 219 на ул. Укмергес, возможно, пострадала женщина.
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