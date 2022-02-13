В Вильнюсе перевернулся автомобиль нетрезвого водителя

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 17.40 ч.

По предварительным данным, на проспекте Лайсвес перевернулся автомобиль Peugeot.

В организме водителя было 1,52 промилле. Мужчину осматривают врачи.

По данным полиции, другие транспортные средства не были повреждены.