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В воскресенье в Вильнюсе перевернулся автомобиль нетрезвого водителя.
Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 17.40 ч.
По предварительным данным, на проспекте Лайсвес перевернулся автомобиль Peugeot.
В организме водителя было 1,52 промилле. Мужчину осматривают врачи.
По данным полиции, другие транспортные средства не были повреждены.
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