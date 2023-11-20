В Вильнюсе перевернулся автомобиль BMX X5

По предварительным данным, перевернулся внедорожник BMX X5, были зажаты два человека. Один из пострадавших потерял сознание.
Обоих пострадавших освободили пожарные-спасатели и передали в руки врачей.
По данным полиции, когда они приехали, владелец авто и его попутчица сидели на заднем сидении, ни один из них не признался в том, что управлял автомобилем.
По предварительным данным, оба пострадавших выли пьяны, у них взяли кровь на анализ.
В районе Лаздинай, в первой полосе в сторону Litexpo, было осложнено движение.
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