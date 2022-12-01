В Вильнюсе перевернулся автобус, пожарные-спасатели освободили пострадавшую женщину

По предварительным данным, ДТП произошло на ул. Плитинес, в 12.24 ч.

Пожарные-спасатели освободили из перевернувшегося автомобиля 80-летнюю женщину. Она не была зажата. Пострадавшую передали в руки врачей.

Водитель автобуса также жаловался на плохое самочувствие. 60-летнего водителя также увезли в больницу.







