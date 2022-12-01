aA
В Вильнюсе, на ул. Плитинес, недалеко от Ботанического сада, перевернулся автобус Isuzu 114 маршрута.
В Вильнюсе перевернулся автобус, пожарные-спасатели освободили пострадавшую женщину
© DELFI

По предварительным данным, ДТП произошло на ул. Плитинес, в 12.24 ч.

Пожарные-спасатели освободили из перевернувшегося автомобиля 80-летнюю женщину. Она не была зажата. Пострадавшую передали в руки врачей.

Водитель автобуса также жаловался на плохое самочувствие. 60-летнего водителя также увезли в больницу.



Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Минфин Литвы представил новый налог на недвижимость: каким будет средний размер и льготы

Средний размер налога на недвижимость в Литве...

Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом

После выпуска новостей - интервью с министром обороны...

Индекс показал уязвимость литовской экономики: в Латвии и Эстонии ситуация еще хуже

Во втором квартале этого года Литва выбралась из...

Чашка кофе в Литве подорожала больше, чем в других странах Европы: причины

В Литве наблюдается рост инфляции. Согласно данным...

Жительницу Вильнюса удивила цена на горячее вино в рождественском городке

В Вильнюсе зажгли огни на главной елке, и открылся...