В Вильнюсе перевернулся автобус, пожарные-спасатели освободили пострадавшую женщину

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В Вильнюсе, на ул. Плитинес, недалеко от Ботанического сада, перевернулся автобус Isuzu 114 маршрута.
По предварительным данным, ДТП произошло на ул. Плитинес, в 12.24 ч.
Пожарные-спасатели освободили из перевернувшегося автомобиля 80-летнюю женщину. Она не была зажата. Пострадавшую передали в руки врачей.
Водитель автобуса также жаловался на плохое самочувствие. 60-летнего водителя также увезли в больницу.
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