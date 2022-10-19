ДТП произошло в 11.15 ч. на пути от проспекта Саванорю в сторону Гарюнай. Автоцистерна упала на бок и сломала дерево. Водитель не пострадал, он выбрался из кабины сам.
Водитель не смог объяснить журналисту Delfi, почему перевернулся автомобиль. Дорога в этом месте узкая и извилистая.
Подозревают, что причиной ДТП стала высокая скорость, видимо, на повороте водитель не справился с управлением.
По данным полиции, водитель был трезвым. Цистерна была пустой, никакие жидкости из нее не вылились.
Чтобы перевернуть машину, на место происшествия приехали два грузовика техпомощи. Они заняли одну полосу на дороге, поэтому в этом месте образовался затор.
Движение регулирует полиция.
на место происшествия вызвали работников компании Grinda, чтобы они убрали поваленное дерево.
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