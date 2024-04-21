В Вильнюсе пассажир напал на таксиста, избил его и угнал машину

Департамент полиции сообщил, что 20 апреля, около 6.20 час, когда таксист (1992 г. р.) перевозил на автомобиле Toyota Prius нетрезвого пассажира в поселок Скайдишкес Вильнюсского района , пассажир начал действовать агрессивно, несколько раз ударил водителя рукой по лицу и угнал автомобиль такси 2009 года выпуска. Пострадавший не обращался за медицинской помощью.
В тот же день автомобиль был найден в Вильнюсе, на ул.Лепкальне. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (2,03 промилле) мужчина (1982 г. р.) взят под стражу. Начато досудебное расследование в соответствии с 1 ч. ст. 180 Уголовного кодекса Литовской Республики.
Лицо, похитившее чужое имущество путем применения физического насилия или угрозы немедленного ее применения либо иным образом лишив потерпевшего возможности оказать сопротивление, наказывается арестом или лишением свободы на срок до шести лет.