В Вильнюсе около Зеленых озер произошла кровавая резня: три человека в больнице

В указанном месте, на остановке, недалеко от Зеленых озер, полиция и врачи обнаружили троих пострадавших (примерно 30-летних мужчин) с ножевыми ранениями. По предварительным данным, в 23.40 ч. к стоявшему у дороги автомобилю BMW подошли несколько украинцев.

Один из них сел в машину и потребовал, чтобы водитель его вез. Завязался конфликт, во время которого украинцы вытащили ножи. Врачи скорой помощи увезли троих пострадавших в больницу.

К приезду полиции украинцы уже разбежались. Полицейские задержали одну прятавшуюся в кустах женщину. Остальных участников кровавого конфликта разыскивают.

Были очевидцы конфликта, они указали, в каком направлении убежали подозреваемые. По словам очевидцев, полицейские увезли в комиссариат молодую русскоязычную женщину. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.