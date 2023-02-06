В Вильнюсе около школы было совершено нападение на девушку

"Мы хотим информировать, что сегодня (6 февраля), в 8 ч., в Вильнюсе, на ул. Медейнос (Пашилайчай) около школы было совершено нападение на 18-летнюю девушку", - сказано в сообщении.
Неизвестный мужчина шел за девушкой. Ей удалось убежать, чтобы это сделать она применила слезоточивый газ. После этого агрессор удалился.
Полиция подтвердила, что этот инцидент действительно был зафиксирован, но он не связан с сексуальным насилием.
Мужчина схватил девушку за руку и пытался отобрать у нее сумочку. Девушка не пострадала.
Полиция начала расследование.
Напомним, что 1 февраля в Вильнюсе была изнасилована 15-летняя девочка – преступление было совершено в районе Жверинас, когда девочка шла домой из школы.
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