В полдень на проспекте Саванорю около рельсов был обнаружен избитый мужчина. Он был без сознания. Состояние пострадавшего (1984 г.р.) врачи называют "критическим".
По подозрению в совершении преступления была задержана женщина (1971 г.р.). Она была пьяна (1,46 промилле). Подозреваемая была задержана.
Полиция начала расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений.
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