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15 июля в Вильнюсе, на ул. Миндауго, около ТЦ Maxima столкнулись несколько автомобилей. Сообщалось, что один автомобиль может загореться, из него идет дым, из другого автомобиля не может выйти человек.
Сообщение о ДТП поступило в 12.11 ч. Звонили несколько раз, сообщалось о столкновении 4-5 автомобилей.
Пожарные-спасатели сообщили, что в автомобиле заела дверца. Человек не был зажат, но не мог выйти из автомобиля.
Пожарные-спасатели вскрыли дверь и освободили человека.
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