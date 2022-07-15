Сообщение о ДТП поступило в 12.11 ч. Звонили несколько раз, сообщалось о столкновении 4-5 автомобилей.

Пожарные-спасатели сообщили, что в автомобиле заела дверца. Человек не был зажат, но не мог выйти из автомобиля.

Пожарные-спасатели вскрыли дверь и освободили человека.