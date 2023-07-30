30 июля 2023 г. 20:34

В Вильнюсе около магазина IKEA в столб врезался BMW, водителя проверяют на наркотическое опьянение

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

30 июля, в 14.30 ч. на ул. Жирню произошло ДТП. Водитель сдавал тест на содержание наркотиков в организме.

Выяснилось, что в ДТП участвовал и автомобиль Alfa Romeo Giulia. Его водитель рассказал, что он ехал в сторону района Науининкай и перестраивался из первой полосы во вторую. В это время мимо него промчался BMW 5-й серии. Он зацепил бок Alfa Romeo Giulia и врезался в столб.

Во время ДТП были повреждены автомобили и столб. По словам полицейских, водитель BMW был трезвым, но полицейским показалось странным его поведение. Было решено проверить молодого человека на наркотическое опьянение.

Люди в ДТП не пострадали.

На место происшествия вызвали специалистов по освещению улиц.

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