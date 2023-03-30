О ДТП в полицию сообщили в 16 ч. На ул. Пароду g. перевернулся автомобиль Toyota Prius.

Сообщается, что в машине никто не был зажат, все выбрались из машины сами. По предварительным данным, у одной женщины рассечена бровь.

На месте происшествия выяснилось, что повреждены 3 автомобиля. Водитель машины компании Bolt Drive - Peugeot 208 - сказал, что когда он разворачивался, почувствовал удар в бок и затем врезался в VW T - Rock. Нескольких пострадавших увезли в больницу.

В 17.30 ч. с места происшествия были увезены машины.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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