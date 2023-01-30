В Вильнюсе около комиссариата полиции повреждены три автомобиля

По предварительным данным, 29 января, в 13.45 ч., прохожий сообщил, что в Вильнюсе, на ул. Гяровес, около комиссариата поврежден служебный автомобиль.
На месте происшествия полиция обнаружила Seat Leon (2021 г.в.) с выбитым задним стеклом, в салоне лежал желтый кирпич.
Выяснилось, что это не единственный поврежденный автомобиль: ущерб нанесен автомобилям VW Caddy (2019 г.в.) и VW Transporter (2018 г.в.), у них повреждены пластиковые держатели номеров.
Устанавливают сумму нанесенного ущерба. Ведется расследование.
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