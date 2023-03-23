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В среду поздно вечером в Юстинишкес (спальный микрорайон Вильнюса) было обнаружено тело подростка.
В Вильнюсе около дома обнаружено тело 14-летнего подростка
© DELFI / Orestas Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что тело подростка (2008 г.р.) было обнаружено 22 марта, в 23.33 ч. на ул. Юстинишкю около многоквартирного дома.

О несчастье в полицию сообщил брат скончавшегося.

Подозревают, что подросток выпал из окна.

Начато расследование.

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