В Вильнюсе около дома обнаружено тело 14-летнего подростка

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В среду поздно вечером в Юстинишкес (спальный микрорайон Вильнюса) было обнаружено тело подростка.
Департамент полиции сообщает, что тело подростка (2008 г.р.) было обнаружено 22 марта, в 23.33 ч. на ул. Юстинишкю около многоквартирного дома.
О несчастье в полицию сообщил брат скончавшегося.
Подозревают, что подросток выпал из окна.
Начато расследование.
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