В Вильнюсе около дома обнаружено тело 14-летнего подростка

Департамент полиции сообщает, что тело подростка (2008 г.р.) было обнаружено 22 марта, в 23.33 ч. на ул. Юстинишкю около многоквартирного дома.

О несчастье в полицию сообщил брат скончавшегося.

Подозревают, что подросток выпал из окна.

Начато расследование.