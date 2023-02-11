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Полиция сообщает, что в Вильнюсе было совершено ограбление.
В Вильнюсе ограблена еще одна женщина
© Shutterstock nuotr.

По предварительным данным, 9 февраля, в 18 ч., в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, на пешеходной дорожке незнакомый человек напал на женщину (1969 г.р.), ударил ее по голове и украл из ее сумочки телефон Nokia.

Ущерб – 150 евро.

Начато расследование.

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