В Вильнюсе офицер Литовской армии ударил свою дочь по лицу

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11 октября в Вильнюсе полиция задержала офицера Литовской армии. Мужчину подозревают в насилии над дочерью.
По предварительным данным, в 17.10 ч. в Вильнюсе, в квартире, во время конфликта, не в служебное время, трезвый офицер Литовской армии (1976 г.р.) ударил ладонью по щеке свою дочь (2005 г.р.). Девочке оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Подозреваемый был закрыт в КПЗ. Ведется расследование.
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