В Вильнюсе офицер Литовской армии ударил свою дочь по лицу

По предварительным данным, в 17.10 ч. в Вильнюсе, в квартире, во время конфликта, не в служебное время, трезвый офицер Литовской армии (1976 г.р.) ударил ладонью по щеке свою дочь (2005 г.р.). Девочке оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемый был закрыт в КПЗ. Ведется расследование.