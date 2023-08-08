В Вильнюсе одно за другим произошли три ДТП с участием мотоциклистов

8 августа, в 14.26 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Жирню, около остановки "Тизенхаузу" в автомобиль BMW врезался мотоцикл. Мотоциклист получил травму ноги.

Через 8 минут сообщили о похожем ДТП на ул. Антакальнё, недалеко от кольцевого перекрестка Оланду. Там также столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Мотоциклист жаловался на боли в ноге, его увезли в больницу.

В 15.05 ч. сообщили, что на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Салтонишкю в мотоцикл врезался автомобиль Škoda. 26-летний мотоциклист жаловался на боли в спине, его увезли в больницу.

Между тем водитель Škoda уехал с места происшествия. Его остановили только около перекрестка ул. Т.Нарбуто и Селю, где он врезался в заднюю часть автомобиля Volvo.

Виновник ДТП оставил машину и ушел, а его машина покатилась назад и врезалась в Opel. Беглеца задержали люди и передали в руки полиции.