В Вильнюсе обожжена стена здания посольства Беларуси, на территорию проникли посторонние

Департамент полиции Литвы сообщает, что 27 февраля, в 16.30 ч. на ул. Миндауго, на территорию белорусского посольства проник посторонний человек. Он снял флаг Беларуси и вместо него повесил флаги независимой Беларуси и Украины.
Во время осмотра на территории посольства обнаружили и изъяли 3 бутылки с горючей смесью и заметили фрагмент обожженной стены. Двое мужчин – 27 и 32 лет – были задержаны.
Начато расследование по факту осквернения символов иностранного государства. За такое нарушение грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
В воскресенье несколько сотен белорусов в Вильнюсе протестовали против поддержки минским режимом России, которая начала войну с Украиной. Люди с белорусскими, литовскими и украинскими флагами собрались на Лукишкской площади. Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь" и "Слава Україні", а лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад ввести самые жесткие санкции в отношении белорусского режима и не считать агрессорами рядовых белорусов.
Позже участники протеста с Лукишкской площади отправились в сквер им. Б.Немцова около российского посольства и присоединились к участникам другого протеста против российской агрессии. Здесь некоторые из них сожгли белорусский государственный флаг и свои паспорта.
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