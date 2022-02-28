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В Вильнюсе обожжена каменная стена здания посольства Беларуси, на территорию проникли посторонние.
В Вильнюсе обожжена стена здания посольства Беларуси, на территорию проникли посторонние
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции Литвы сообщает, что 27 февраля, в 16.30 ч. на ул. Миндауго, на территорию белорусского посольства проник посторонний человек. Он снял флаг Беларуси и вместо него повесил флаги независимой Беларуси и Украины.

Во время осмотра на территории посольства обнаружили и изъяли 3 бутылки с горючей смесью и заметили фрагмент обожженной стены. Двое мужчин – 27 и 32 лет – были задержаны.

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Начато расследование по факту осквернения символов иностранного государства. За такое нарушение грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

В воскресенье несколько сотен белорусов в Вильнюсе протестовали против поддержки минским режимом России, которая начала войну с Украиной. Люди с белорусскими, литовскими и украинскими флагами собрались на Лукишкской площади. Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь" и "Слава Україні", а лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад ввести самые жесткие санкции в отношении белорусского режима и не считать агрессорами рядовых белорусов.

Позже участники протеста с Лукишкской площади отправились в сквер им. Б.Немцова около российского посольства и присоединились к участникам другого протеста против российской агрессии. Здесь некоторые из них сожгли белорусский государственный флаг и свои паспорта.

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