В Вильнюсе обнаружили связанного мужчину с симптомами переохлаждения

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Департамент полиции Литвы информировал, что 11 февраля, в 5.40 ч.,в больницу был доставлен и госпитализирован мужчина (1977 г.р.). Симптомы: переохлаждение и следы побоев.
По предварительным данным, мужчину в 5.20 ч. связанного нашли на ул. С.Даряус и С.Гирено, в Вильнюсе.
Начато расследование.
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