В Вильнюсе обнаружили связанного мужчину с симптомами переохлаждения

Скопировать ссылку В Вильнюсе обнаружили связанного мужчину с симптомами переохлаждения

aA

Департамент полиции Литвы информировал, что 11 февраля, в 5.40 ч.,в больницу был доставлен и госпитализирован мужчина (1977 г.р.). Симптомы: переохлаждение и следы побоев.