В Вильнюсе обнаружены тела двух мужчин: один из них долгое время пролежал в гараже

Сотрудники полиции сообщают, что 9 июля около 15.00 в гараже на улице Вилкпедес в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.) в стадии разложения.

9 июля около 14.55 в Вильнюсе, на ул. Роландоса Янкаускаса, в подъезде было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насилия.

В связи с обоими инцидентами начато досудебное расследование для установления причин смерти.