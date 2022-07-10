В Вильнюсе обнаружены тела двух мужчин: один из них долгое время пролежал в гараже

Сотрудники полиции сообщают, что 9 июля около 15.00 в гараже на улице Вилкпедес в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.) в стадии разложения.
9 июля около 14.55 в Вильнюсе, на ул. Роландоса Янкаускаса, в подъезде было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насилия.
В связи с обоими инцидентами начато досудебное расследование для установления причин смерти.
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