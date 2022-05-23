В Вильнюсе обнаружено тело женщины

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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе было обнаружено тело женщины.
По предварительным данным, 22 мая, в 10.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, в квартире было обнаружено тело ее хозяйки (1956 г.р.) с раной в области головы.
Начато расследование.
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