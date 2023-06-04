В Вильнюсе обнаружено тело пропавшего 5-летнего мальчика

О том, что в Вильнюсе пропал ребенок, сообщали в социальных сетях. В 16.39 ч. была информация о том, что ребенок пропал с детской площадки около 131-133 домов на ул. Жирмуну.

Жителей просили помочь в поисках. Ребенка искали полицейские, водолазы. Их помощь не потребовалась. Тело ребенка около 18 ч. обнаружили около Жирмунайского пляжа.

Подозревают, что ребенок утонул.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.