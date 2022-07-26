В Вильнюсе обнаружено тело мужчины

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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе было обнаружено тело молодого мужчины.
По предварительным данным, 25 июня, в 11.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, в лесу, было обнаружено тело мужчины лет 30. Личность покойного пока не установлена.
Начато расследование.
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