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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе было обнаружено тело молодого мужчины.
В Вильнюсе обнаружено тело мужчины
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 25 июня, в 11.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, в лесу, было обнаружено тело мужчины лет 30. Личность покойного пока не установлена.

Начато расследование.

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