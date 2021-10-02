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В Вильнюсе в пятницу обнаружено тело мужчины.
По данным Департамента полиции, тело мужчины, личность которого не установлена, около 13 ч. было обнаружено на ул. Саломеёс Нериес около, около многоквартирного дома.
Предполагают, что мужчина 40-50 лет выпал с балкона. Начато расследование..
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