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В Вильнюсе в пятницу обнаружено тело мужчины.
Užuojauta
Užuojauta
© Shutterstock

По данным Департамента полиции, тело мужчины, личность которого не установлена, около 13 ч. было обнаружено на ул. Саломеёс Нериес около, около многоквартирного дома.

Предполагают, что мужчина 40-50 лет выпал с балкона. Начато расследование..

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