По данным Департамента полиции, тело мужчины, личность которого не установлена, около 13 ч. было обнаружено на ул. Саломеёс Нериес около, около многоквартирного дома.

Предполагают, что мужчина 40-50 лет выпал с балкона. Начато расследование..