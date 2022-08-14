В Вильнюсе обнаружено тело младенца, молодую мать увезли в больницу

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Полиция сообщает, что в Вильнюсе было обнаружено тело младенца.
По предварительным данным, 13 августа, в 6.03 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, в квартире был обнаружен мертвый младенец мужского пола.
Роженицу (2000 г.р.) увезли в больницу.
Выясняются причины смерти младенца.
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