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Полиция сообщает, что в Вильнюсе было обнаружено тело младенца.
В Вильнюсе обнаружено тело младенца, молодую мать увезли в больницу
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 13 августа, в 6.03 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, в квартире был обнаружен мертвый младенец мужского пола.

Роженицу (2000 г.р.) увезли в больницу.

Выясняются причины смерти младенца.

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