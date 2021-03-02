В Вильнюсе обнаружен пакет с противотанковыми гранатами, введен план "Щит"

В 10.59 ч. поступило сообщение о том, что в Лентварисе (Тракайский район), на ул. Гарвяжю, около железнодорожного вокзала был обнаружен снаряд длиной около 30 см. В 11.17 ч. был введен план "Щит".
В 11.16 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. A.П. Каволюко, председатель гаражного товарищества нашел около контейнеров пакет со снарядами. В 11.35 ч. был введен план "Щит".
По словам представителей полиции, в пакете обнаружены 7 советских противотанковых гранат без взрывателей.
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