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6 апреля, в 21.30 ч. Вильнюсская полиция получила сообщение о драке во дворе многоквартирного дома на ул. Тайкос. Звонивший сказал, что в драке участвуют 5 мужчин, вероятно, они вооружены монтировками.
Peilis
Peilis
© DELFI / Karolina Pansevič

Помощь врачей потребовалась троим пострадавшим. Они получили ножевые ранения. Одному пострадавшему 19, двум другим по 41 году. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

Полиция задержала двоих подозреваемых. 30 и 26-летние мужчины были закрыты в КПЗ. Оба они были пьяны.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

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