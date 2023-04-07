Помощь врачей потребовалась троим пострадавшим. Они получили ножевые ранения. Одному пострадавшему 19, двум другим по 41 году. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

Полиция задержала двоих подозреваемых. 30 и 26-летние мужчины были закрыты в КПЗ. Оба они были пьяны.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.