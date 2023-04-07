Помощь врачей потребовалась троим пострадавшим. Они получили ножевые ранения. Одному пострадавшему 19, двум другим по 41 году. Всем троим назначено амбулаторное лечение.
Полиция задержала двоих подозреваемых. 30 и 26-летние мужчины были закрыты в КПЗ. Оба они были пьяны.
Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Самая дорогая Пасха за 10 лет, что ждет дальше?
Из -за большой инфляции цены на продукты остаются...
Эфир Delfi с политобозревателем Витаутасом Бруверисом: Украина, наступление, президент, компартия
Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...
Время работы магазинов на Пасху, некоторые магазины будут открыты
В первый день Пасхи, 9 апреля, большая часть магазинов в...
Беременную женщину с сильными болями из больницы отправили домой, помощь оказали другие врачи
"Я была беременная, 5 неделя, начались сильные боли. 10...
Центробанк Литвы напоминает: обычные переводы на Пасху не будут выполняться
Пасха не вызовет проблем у большинства клиентов,...