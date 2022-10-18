aA
В Вильнюсе ножевое ранение получил пассажир скорого автобуса 2G.
Полиция сообщает, что инцидент произошел в понедельник вечером.
17 октября, в 21 ч. на ул. Соду, незнакомый человек нанес ножевое ранение пассажиру (1978 г.р.).
Пострадавшему оказали необходимую помощь в больнице и назначили амбулаторное лечение.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: возможно, самый большой шок и беспокойство в сфере энергетики уже позади
Возможно, самый большой шок на рынке энергетики и время...
Эфир Delfi: атаки дронов-камикадзе на Украину и побег из под оккупации в Электренай
О российских атаках дронами-камикадзе на Киев и другие...
За отдых с детьми в учебное время родителям в Литве грозят неприятности и даже штрафы
Всем известно, что отпуск во время школьных каникул...
Профессор Витаутас Ландсбергис празднует 90-летний юбилей
Профессор Витаутас Ландсбергис во вторник празднует...
Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже если ситуация ухудшится
Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже...