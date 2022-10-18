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В Вильнюсе ножевое ранение получил пассажир скорого автобуса 2G.
Peilis
Peilis
© Shutterstock

Полиция сообщает, что инцидент произошел в понедельник вечером.

17 октября, в 21 ч. на ул. Соду, незнакомый человек нанес ножевое ранение пассажиру (1978 г.р.).

Пострадавшему оказали необходимую помощь в больнице и назначили амбулаторное лечение.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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