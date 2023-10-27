В Вильнюсе ночью пострадали двое полицейских

Департамент полиции сообщает, что 27 октября, в 1 ч. в Каролинишкес, на ул. Саусё 13-осёс, молодой человек (2004 г.р.) не выполнял требования полиции и оказывал активное сопротивление стражам порядка. Он пытался избежать задержания за административное нарушение.