В Вильнюсе ночью пострадали двое полицейских

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Пьяный молодой человек оказал сопротивление полиции и нанес травмы двум стражам порядка.

Департамент полиции сообщает, что 27 октября, в 1 ч. в Каролинишкес, на ул. Саусё 13-осёс, молодой человек (2004 г.р.) не выполнял требования полиции и оказывал активное сопротивление стражам порядка. Он пытался избежать задержания за административное нарушение.

Во время инцидента молодой человек нанес травмы двоим полицейским. После осмотра врачей оба они продолжили работу.

Задержанный подозреваемый был пьян (1,16 промилле).

Начато расследование по факту оказания сопротивления полиции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии