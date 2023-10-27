В Вильнюсе ночью пострадали двое полицейских

Департамент полиции сообщает, что 27 октября, в 1 ч. в Каролинишкес, на ул. Саусё 13-осёс, молодой человек (2004 г.р.) не выполнял требования полиции и оказывал активное сопротивление стражам порядка. Он пытался избежать задержания за административное нарушение.
Во время инцидента молодой человек нанес травмы двоим полицейским. После осмотра врачей оба они продолжили работу.
Задержанный подозреваемый был пьян (1,16 промилле).
Начато расследование по факту оказания сопротивления полиции.
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