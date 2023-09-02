В Вильнюсе ночью полиция провела несколько рейдов, попалось немало нетрезвых водителей

На разных улицах столицы целых пять экипажей останавливали водителей и проверяли их на трезвость и соблюдение ПДД.

Первый смельчак попался уже в 16 ч. на Лидском шоссе. Водитель BMW был трезвым, однако у него никогда не было водительского удостоверения, за вождение автомобиля без прав он был наказан уже не раз. Его ждет еще один штраф.

Водитель Audi отпраздновал окончание рабочего дня. В его организме было 0,47 промилле.

Вскоре попался еще один смельчак - в организме водителя Škoda было 0,54 промилле. Этот водитель сразу признался, что не подумал и слишком много выпил за победу литовской сборной.

В организме водителя Volvo, отпраздновавшего окончание рабочей недели, было 0,59 промилле. Ему придется заплатить штраф и какое-то время обходиться без автомобиля.

На ул. Таурупё полицейским попался еще один смельчак. Водитель Seat "надул" 0,63 промилле, мужчина признался, что в баре "болел" за сборную.