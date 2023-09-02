В Вильнюсе ночью полиция провела несколько рейдов, попалось немало нетрезвых водителей

На разных улицах столицы целых пять экипажей останавливали водителей и проверяли их на трезвость и соблюдение ПДД.
Первый смельчак попался уже в 16 ч. на Лидском шоссе. Водитель BMW был трезвым, однако у него никогда не было водительского удостоверения, за вождение автомобиля без прав он был наказан уже не раз. Его ждет еще один штраф.
Водитель Audi отпраздновал окончание рабочего дня. В его организме было 0,47 промилле.
Вскоре попался еще один смельчак - в организме водителя Škoda было 0,54 промилле. Этот водитель сразу признался, что не подумал и слишком много выпил за победу литовской сборной.
В организме водителя Volvo, отпраздновавшего окончание рабочей недели, было 0,59 промилле. Ему придется заплатить штраф и какое-то время обходиться без автомобиля.
На ул. Таурупё полицейским попался еще один смельчак. Водитель Seat "надул" 0,63 промилле, мужчина признался, что в баре "болел" за сборную.
Свои возможности не просчитал и водитель Audi - девушка, у которой не было двухлетнего стажа (такие водители вообще не должны пить за рулем), "надула" 0,34 промилле. Сейчас для того чтобы вернуть права ей придется пройти долгий путь.
В Антяжеряй (Вильнюсский район) в период с 16 до 18 ч. тоже попалось немало нетрезвых водителей.
Водитель Volkswagen Touran "надул" 0,44 промилле. И этот мужчина "болел" за сборную.
Двое водителей отпраздновали победу куда серьезнее. В организме водителя Volvo было 1,47 промилле. Выяснилось, что за пьяное вождение он уже был лишен прав три года назад, но, еще не вернул их и снова попался пьяным.
Водитель Nissan праздновал победу сборной дома, а потом поехал на работу за своей женой. Этому мужчине грозит уголовная ответственность, в его организме было 1,81 промилле.
Около 21 ч. полиция начала дежурство на ул. Озо. Выяснилось, что 1 сентября повод для "возлияний" не только для литовцев. В организме гражданки Украины, управлявшей автомобилем Mercedes Benz, было 0,58 промилле. Так женщина отметила начало учебного года у детей.
Во время рейда попалась еще одна нетрезвая женщина, которая стала рассказывать полицейским, что все это колдовство. Полицейские в колдовство не поверили. В организме водителя Volvo было 0,44 промилле.
1 сентября попался на пьяном вождении и водитель Dacia - 0,45 промилле.
Около полуночи полицейские перебрались на ул. В.Кудирки. Там попались не только двое нетрезвых водителей, но и пьяный водитель электросамоката.
В организме водителя Volvo было 0.70 промилле. А у водителя Lexus, стаж которого составляет меньше двух лет, - 0,28 промилле. Если бы он продержался еще три месяца, то не было бы таких болезненных последствий. Сейчас мужчину ждет большой штраф и лишение прав.
В организме водителя самоката было 1,20 promпромилле.
Напомним, что за вождение в состоянии легкой степени опьянения - до 0,4 промилле - водителям мотоциклов, перевозчикам грузов и пассажиров грозит штраф от 150 до 300 евро. Полиция также имеет право доставить транспортное средство на охраняемую стоянку.
Водителям без двухлетнего стажа за вождение в состоянии опьянения (не больше 0,4 промилле) грозит штраф 200-300 евро.
За вождение в состоянии средней степени опьянения (0,41 – 1,5 промилле) грозит штраф от 800 до 1100 евро и лишение прав на 24-36 месяцев. Полиция также имеет право доставить транспортное средство на охраняемую стоянку.
За вождение в состоянии тяжелой степени опьянения (1,5 промилле и больше) грозит уголовная ответственность, штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.