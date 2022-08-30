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Ночью в Вильнюсе произошло еще одно ДТП: на ул. Архитекту перевернулся автомобиль Volvo. По предварительным данным, автомобилем управлял несовершеннолетний. Пассажир был доставлен в больницу.
В Вильнюсе ночью перевернулся автомобиль, на котором катались несовершеннолетние
© DELFI

ДТП произошло в 1.20 ч. Сообщалось, что на ул. Эрфурто, 33, у магазина Iki перевернулся автомобиль. На месте происшествия полиция обнаружила Volvo.

Дежурный полиции сообщил, что в ДТП пострадал человек. По предварительным данным, он получил травму руки. Причины ДТП выясняются.

Очевидцы рассказали Delfi.lt, что ДТП произошло, когда машина на высокой скорости мчалась с горки на ул. Архитекту.

Из-за дождя дорожное покрытие было мокрое и скользкое. Около перекрестка с ул. Эрфурто неопытный водитель не справился с управлением и врезался в столб, затем в мусорные контейнеры и перевернулся.

По предварительным данным, пострадал 16-летний пассажир. 17-летний водитель общался с полицией. Подозревают, что он был пьян.

Из-за ДТП было остановлено движение на ул. Архтекту.

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