В Вильнюсе ночью ДТП совершил пьяный водитель

Около 4.55 ч. поступило сообщение о том, что по ул. Калварию, в Вильнюсе, по встречной полосе едет поврежденный в ДТП автомобиль.

По предварительным данным, водитель этого авто сначала врезался в защитные столбы на дороге, а потом выехал на встречную полосу.

Полиция приехала в указанное место и обнаружила автомобиль Subaru и его водителя, от которого пахло алкоголем.

По данным полиции, в организме мужчины (1995 г.р.) было 2,86 промилле.