15 августа 2023 г. 13:02

В Вильнюсе ночью ДТП совершил пьяный водитель

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI skaitytojas
В ночь на вторник в Вильнюсе ДТП совершил пьяный водитель, он сносил все, что попадалось ему на пути, ехал по встречной полосе.

Около 4.55 ч. поступило сообщение о том, что по ул. Калварию, в Вильнюсе, по встречной полосе едет поврежденный в ДТП автомобиль.

По предварительным данным, водитель этого авто сначала врезался в защитные столбы на дороге, а потом выехал на встречную полосу.

Полиция приехала в указанное место и обнаружила автомобиль Subaru и его водителя, от которого пахло алкоголем.

По данным полиции, в организме мужчины (1995 г.р.) было 2,86 промилле.

Подозреваемый был задержан, а его автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

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