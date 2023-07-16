В Вильнюсе нетрезвый водитель на BMW стал виновником ДТП

По предварительным данным, в 00.46 ч. сообщили о том, что в Вильнюсе, на ул. Пашилайчу, столкнулись два автомобиля: BMW и Toyota Avensis.
Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, засыпали сорбентом горючее, которое вылилось из машин. Выяснилось, что пьяный водитель BMW взял на таран автомобиль Toyota.
Очевидцы ДТП сказали, что пьяный водитель после ДТП пытался бежать. Очевидцы его догнали и передали полиции. В организме водителя BMW было 1,5 промилле. Люди в ДТП не пострадали.
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