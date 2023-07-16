В Вильнюсе нетрезвый водитель на BMW стал виновником ДТП

По предварительным данным, в 00.46 ч. сообщили о том, что в Вильнюсе, на ул. Пашилайчу, столкнулись два автомобиля: BMW и Toyota Avensis.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, засыпали сорбентом горючее, которое вылилось из машин. Выяснилось, что пьяный водитель BMW взял на таран автомобиль Toyota.