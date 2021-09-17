В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW врезался в троллейбус

По предварительным данным, в 23 ч. на ул. Т.Косцюшкос столкнулись автомобиль BMW и троллейбус.
Выяснилось, что водитель легкового автомобиля врезался в троллейбус, и остановился на тротуаре на другой стороне улицы.
Люди в ДТП не пострадали.
Водитель BMW был пьян, в его организме было 2 промилле.
Полиция расследует обстоятельства проишествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве растет количество больных COVID–19, премьер-министр не исключает введение нового карантина (9)
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает...
В Литве: предъявившему чужой ковид-сертификат иностранцу грозит штраф 5000 евро (98)
Иностранцу, предъявившему в торговом центре чужой...
В столице Литвы начинаются мероприятия "Ярмарки народов" (5)
В пятницу в столице Литвы начнется 13-я "Ярмарка...
Погода: сильный северо-восточный ветер напомнит об осени
В пятницу погоду в Литве обусловит крайняя часть...
С 13 сентября депутаты без "паспорта возможностей" не могут ходить в парламентское кафе (44)
Введение "паспорта возможностей" ограничило и права...