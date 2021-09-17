В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW врезался в троллейбус

По предварительным данным, в 23 ч. на ул. Т.Косцюшкос столкнулись автомобиль BMW и троллейбус.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля врезался в троллейбус, и остановился на тротуаре на другой стороне улицы.

Люди в ДТП не пострадали.

Водитель BMW был пьян, в его организме было 2 промилле.

Полиция расследует обстоятельства проишествия.