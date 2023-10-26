В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW врезался в Seat

Полиция информировала, что в 19.24 ч. поступило сообщение о ДТП на проспекте Саванорю (на пути из Каунаса), около кольца Геросёс Вильтес, столкнулись три автомобиля. Сообщалось, что мужчина лет 50 жалуется на боли в груди.

По данным полиции, один участник движения, возможно, пьян. Из-за ДТП было закрыто движение на проспекте Саванорю (в сторону ул. Гележинё Вилко).

На месте происшествия выяснилось, что столкнулись два автомобиля: BMW и Seat.

Выяснилось, что BMW ехал по проспекту Саванорю в сторону Каунаса, затем через разделительную полосу выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Seat. Seat после удара врезался в стену, а BMW снова оказался на разделительной полосе.