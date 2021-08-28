27 августа, в 18.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Шалткалвю, нетрезвый (1,14 промилле) мужчина (1966 г.р.) ударил женщину (1990 г.р.) и вытолкнул ее из окна.

Пострадавшая госпитализирована.

Подозреваемый арестован. Начато расследование.