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Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе нетрезвый мужчина вытолкнул из окна женщину.
27 августа, в 18.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Шалткалвю, нетрезвый (1,14 промилле) мужчина (1966 г.р.) ударил женщину (1990 г.р.) и вытолкнул ее из окна.
Пострадавшая госпитализирована.
Подозреваемый арестован. Начато расследование.
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