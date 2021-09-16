В Вильнюсе нетрезвая женщина в подъезде нанесла ножевое ранение мужчине

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В Вильнюсе нетрезвая женщина в подъезде нанесла ножевое ранение молодому мужчине.
Полиция сообщает, что 15 августа, в 21.55 ч. в Вильнюсе, на ул. В.Грибо, в подъезде дома, женщина нанесла ножевое ранение мужчине (1997 г.р.). Пострадавший был госпитализирован.
Нетрезвая подозреваемая (1957 г.р.) была задержана. В ее организме было 1,65 промилле.
Начато расследование по 284 ст. УК ЛР.
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