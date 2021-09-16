В Вильнюсе нетрезвая женщина в подъезде нанесла ножевое ранение мужчине

Полиция сообщает, что 15 августа, в 21.55 ч. в Вильнюсе, на ул. В.Грибо, в подъезде дома, женщина нанесла ножевое ранение мужчине (1997 г.р.). Пострадавший был госпитализирован.

Нетрезвая подозреваемая (1957 г.р.) была задержана. В ее организме было 1,65 промилле.

Начато расследование по 284 ст. УК ЛР.