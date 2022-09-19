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В Вильнюсе, на ул. Калварию, очевидцы ДТП увидели, как в магазине рассыпались витрины, а через них внутрь заехал автомобиль.
В Вильнюсе нетрезвая водитель въехала в торговый центр
© DELFI / Tomas Vinickas

В полицию в 21.59 ч. сообщили, что на ул. Калварию, в бывший магазин Norfа въехал автомобиль Audi.

Здание, в которое въехал автомобиль, в данный момент ремонтируют. К счастью, люди во время инцидента не пострадали, а вот водителя ждут крупные неприятности.

Полиция выяснила, что водитель, 1966 г.р., нетрезвая (0,61 промилле).

Помещение придется ремонтировать заново. Нанесенный ущерб придется возместить виновнице ДТП. Ущерб устанавливается.

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