В Вильнюсе нетрезвая водитель въехала в торговый центр

В полицию в 21.59 ч. сообщили, что на ул. Калварию, в бывший магазин Norfа въехал автомобиль Audi.
Здание, в которое въехал автомобиль, в данный момент ремонтируют. К счастью, люди во время инцидента не пострадали, а вот водителя ждут крупные неприятности.
Полиция выяснила, что водитель, 1966 г.р., нетрезвая (0,61 промилле).
Помещение придется ремонтировать заново. Нанесенный ущерб придется возместить виновнице ДТП. Ущерб устанавливается.
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