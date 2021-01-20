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19 января, в 4.10 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, в помещение АЗС Circle K зашел неизвестный. Угрожая оператору ножом, он украл 50 евро и скрылся.
В Вильнюсе неизвестный совершил ограбление на АЗС
© DELFI / Kiril Čachovskij

Начато расследование по факту грабежа.

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