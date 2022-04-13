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13 апреля, в 11.28 ч., в Вильнюсе зафиксировано жуткое происшествие.
В Вильнюсе неизвестные принесли к дому труп мужчины
© DELFI / Josvydas Elinskas

На ул. Бурбишкю, около тротуара рядом с новым домом, обнаружен труп мужчины лет 60 с окровавленной головой.

Свидетель происшествия сказала, что видела, как какие-то люди принесли тело и положили около тротуара.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По словам стражей порядка, на голове у покойного зияет рубленая рана.

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