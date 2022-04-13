В Вильнюсе неизвестные принесли к дому труп мужчины

На ул. Бурбишкю, около тротуара рядом с новым домом, обнаружен труп мужчины лет 60 с окровавленной головой.
Свидетель происшествия сказала, что видела, как какие-то люди принесли тело и положили около тротуара.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По словам стражей порядка, на голове у покойного зияет рубленая рана.
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