В Вильнюсе неизвестные принесли к дому труп мужчины

На ул. Бурбишкю, около тротуара рядом с новым домом, обнаружен труп мужчины лет 60 с окровавленной головой.

Свидетель происшествия сказала, что видела, как какие-то люди принесли тело и положили около тротуара.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По словам стражей порядка, на голове у покойного зияет рубленая рана.